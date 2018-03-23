Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці не задоволені Києвом, але помітили покращення на місцях

П'ятниця, 23 березня 2018, 10:55

Двадцять три з 24 міст вважають, що економічна ситуація в Україні покращилась за останні 12 місяців.

Про це йдеться у результатах всеукраїнського опитування проведеного в Україні Міжнародним республіканським інститутом.

Окрім цього, у всіх 24 містах, де проводилося опитування, громадяни повідомили про поліпшення економічного становища своїх домогосподарств.

Результати свідчать про поступове збільшення економічного оптимізму мешканців великих міст, навіть попри те, що занепокоєння щодо національної корупції, залишаються високими.

У прес-релізі вказується, що отримані дані свідчать про прихильність людей до децентралізації.

Зазначається, що попри те, що більшість громадян вважають, що Україна як країна рухається у неправильному напрямку, рівень задоволеності місцевими органами влади залишається високим.

Для прикладу згадується Вінниця, де 65 відсотків респондентів вказують, що їхнє місто рухається у правильному напрямку, і, водночас, 57 відсотків вважають, що Україна йде в неправильному напрямку.

 

Також дослідження показало, що корупція залишається ключовою проблемою для громадян України, які виділили медичні та освітні установи як особливо проблематичні.

"У середньому 12 відсотків респондентів повідомляють про те, що давали хабарі в навчальних закладах протягом останніх двох років, а впродовж останніх двох років в середньому 27 відсотків заплатили хабарі медичним закладам", - йдеться у прес-релізі.

 

Опитування також вказує на те, що підтримка європейської інтеграції залишається високою. Більшість громадян 17 з 24 міст висловлюють підтримку вступу України до ЄС.

 

В опитуванні взяли участь понад 19 000 жителів 24 міст України, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк.

Про інші настрої українців читайте у матеріалах:

Про що мріють та чого хочуть українці

Радянська людина. Чому ваш сусід сумує за Союзом

Українська правда
Теми: опитуванняУкраїнаекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
опитування
Після заколоту Пригожин втратив підтримку росіян, а до того міг тягатися з Путіним – ЗМІ
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: