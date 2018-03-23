Українці не задоволені Києвом, але помітили покращення на місцях

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П'ятниця, 23 березня 2018, 11:55

Двадцять три з 24 міст вважають, що економічна ситуація в Україні покращилась за останні 12 місяців.

Про це йдеться у результатах всеукраїнського опитування проведеного в Україні Міжнародним республіканським інститутом.

Окрім цього, у всіх 24 містах, де проводилося опитування, громадяни повідомили про поліпшення економічного становища своїх домогосподарств.

Результати свідчать про поступове збільшення економічного оптимізму мешканців великих міст, навіть попри те, що занепокоєння щодо національної корупції, залишаються високими.

У прес-релізі вказується, що отримані дані свідчать про прихильність людей до децентралізації.

Зазначається, що попри те, що більшість громадян вважають, що Україна як країна рухається у неправильному напрямку, рівень задоволеності місцевими органами влади залишається високим.

Для прикладу згадується Вінниця, де 65 відсотків респондентів вказують, що їхнє місто рухається у правильному напрямку, і, водночас, 57 відсотків вважають, що Україна йде в неправильному напрямку.

 

Також дослідження показало, що корупція залишається ключовою проблемою для громадян України, які виділили медичні та освітні установи як особливо проблематичні.

"У середньому 12 відсотків респондентів повідомляють про те, що давали хабарі в навчальних закладах протягом останніх двох років, а впродовж останніх двох років в середньому 27 відсотків заплатили хабарі медичним закладам", - йдеться у прес-релізі.

 

Опитування також вказує на те, що підтримка європейської інтеграції залишається високою. Більшість громадян 17 з 24 міст висловлюють підтримку вступу України до ЄС.

 

В опитуванні взяли участь понад 19 000 жителів 24 міст України, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк.

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Теми: опитування Україна економіка
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