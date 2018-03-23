Украинцы недовольны Киевом, но заметили улучшение на местах

Двадцать три из 24 городов считают, что экономическая ситуация в Украине улучшилась за последние 12 месяцев.



Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса, проведенного в Украине Международным республиканским институтом.



Кроме этого, во всех 24 городах, где проводился опрос, граждане сообщили об улучшении экономического положения своих домохозяйств.



Результаты свидетельствуют о постепенном увеличении экономического оптимизма жителей больших городов, даже несмотря на то, что обеспокоенность национальной коррупцией, остается высокой.



В пресс-релизе указывается, что полученные данные свидетельствуют о приверженности людей к децентрализации.



Отмечается, что несмотря на то, что большинство граждан считают, что Украина как страна движется в неправильном направлении, уровень удовлетворенности местными органами власти остается высоким.



Например упоминается Винница, где 65 процентов респондентов указывают, что их город движется в правильном направлении, и в то же время 57 процентов считают, что Украина идет в неправильном направлении.

Также исследование показало, что коррупция остается ключевой проблемой для граждан Украины, которые выделили медицинские и образовательные учреждения как особенно проблематичные.



"В среднем 12 процентов респондентов сообщают о том, что давали взятки в учебных заведениях в течение последних двух лет, а в среднем 27 процентов заплатили взятки медицинским учреждениям", - говорится в пресс-релизе.

Опрос также указывает на то, что поддержка европейской интеграции остается высокой. Большинство граждан 17 из 24 городов выражают поддержку вступления Украины в ЕС.

В опросе приняли участие более 19 000 жителей 24 городов Украины, включая Мариуполь и Северодонецк.

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