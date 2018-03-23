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Морози досі не залишають Україну

П'ятниця, 23 березня 2018, 12:24

У суботу 24 березня на всій території України вдень очікується плюсова температура.  

Про це у четвер повідомляє Гідрометцентр.

У південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Тут обіцяють невелику хмарність та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

У Криму – невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

 

"На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 6-11° морозу, у північних областях місцями 12-15° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла", - повідомляє гідрометцентр.

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с

Українська правда

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Теми: погода
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