Морози досі не залишають Україну
П'ятниця, 23 березня 2018, 12:24
У суботу 24 березня на всій території України вдень очікується плюсова температура.
Про це у четвер повідомляє Гідрометцентр.
У південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Тут обіцяють невелику хмарність та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.
У Криму – невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
"На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 6-11° морозу, у північних областях місцями 12-15° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла", - повідомляє гідрометцентр.
На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с
Українська правда