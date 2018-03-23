Морозы до сих пор не покидают Украину

24 марта на всей территории Украины днем ​​ожидается плюсовая температура, но ночью до -10°.



Об этом в четверг сообщает Гидрометцентр.



В южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. Здесь обещают небольшую облачность и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед.



В Крыму - небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10° тепла.



"На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью 6-11° мороза, в северных областях местами 12-15° мороза, днем ​​0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла", - сообщает гидрометцентр.



На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.