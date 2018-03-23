Во время открытия Порошенко детсада случилась "бомбардировка" сосулькой

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Пятница, 23 марта 2018, 13:38

В то время, когда президент Петр Порошенко открывал дошкольное учебное заведение в Ровенской области, с крыши здания под ноги охраннику упала большая сосулька.

Это можно увидеть на третьей минуте видео, опубликованного на странице президента в Facebook.

Пока глава государства читал речь на некотором расстоянии от здания, рослый мужчина, похожий на его охранника, стоял у стены. Вдруг под его ногами разбился кусок льда.

Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада садика и слушали президента.

"А теперь у нас тут самый красивый садик. Вы когда-нибудь видели такой красавец?" - говорил в этот момент Порошенко.

По информации пресс-службы президента, это было торжественное открытие дошкольного подразделения Обаровского лицея.

"Помещение построено с применением энергоэффективных технологий. Оно имеет яркий, креативный внешний и внутренний дизайн, многофункциональное пространство, тематическое оформление в современной стилистике", - расхваливают новое заведение у главы государства.

Там отметили, что с начала года это уже третий новый детсад на Ровенщине.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Порошенко чрезвычайное происшествие
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