Синоптики пояснили, чому на Одещині випав жовтий сніг

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П'ятниця, 23 березня 2018, 14:11

За минулу добу на півдні Одеської області випав сніг жовтого кольору.

В Українському гідрометцентрі пояснюють, що небезпеки ця аномалія не несе.

"Це було викликано переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки", – іде мова в повідомленні від 23 березня.

 

Аномальне явище налякало жителів кількох районів Бессарабії.

Ситуацію прокоментував мер міста Ізмаїла Андрій Абрамченко. Він повідомив в Facebook, що зразки снігу були спрямовані в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження.

"Лабораторні дослідження, проведені фахівцями Дунайської гідрометобсерваторії, показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді - піщано-коричнева суміш, шкідливих хімічних речовин не виявлено", - пише мер.

Українська правда
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Теми: Одеська область
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