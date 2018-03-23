Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики пояснили, чому на Одещині випав жовтий сніг

П'ятниця, 23 березня 2018, 13:11
Синоптики пояснили, чому на Одещині випав жовтий сніг

За минулу добу на півдні Одеської області випав сніг жовтого кольору.

В Українському гідрометцентрі пояснюють, що небезпеки ця аномалія не несе.

"Це було викликано переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки", – іде мова в повідомленні від 23 березня.

 

Аномальне явище налякало жителів кількох районів Бессарабії.

Ситуацію прокоментував мер міста Ізмаїла Андрій Абрамченко. Він повідомив в Facebook, що зразки снігу були спрямовані в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження.

"Лабораторні дослідження, проведені фахівцями Дунайської гідрометобсерваторії, показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді - піщано-коричнева суміш, шкідливих хімічних речовин не виявлено", - пише мер.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Одеська область
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: