Синоптики пояснили, чому на Одещині випав жовтий сніг

За минулу добу на півдні Одеської області випав сніг жовтого кольору.



В Українському гідрометцентрі пояснюють, що небезпеки ця аномалія не несе.



"Це було викликано переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки", – іде мова в повідомленні від 23 березня.

Аномальне явище налякало жителів кількох районів Бессарабії.



Ситуацію прокоментував мер міста Ізмаїла Андрій Абрамченко. Він повідомив в Facebook, що зразки снігу були спрямовані в Дунайську гідрометобсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження.



"Лабораторні дослідження, проведені фахівцями Дунайської гідрометобсерваторії, показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді - піщано-коричнева суміш, шкідливих хімічних речовин не виявлено", - пише мер.