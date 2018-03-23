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Синоптики объяснили, почему в Одесской области выпал желтый снег

Пятница, 23 марта 2018, 13:11
Синоптики объяснили, почему в Одесской области выпал желтый снег

За прошедшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета.

В Украинском гидрометцентре поясняют, что опасности эта аномалия не несет.

"Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки", – едет речь в сообщении от 23 марта.

 

Аномальное явление напугало жителей нескольких районов Бессарабии.

Ситуацию прокомментировал мэр города Измаила Андрей Абрамченко. Он сообщил в Facebook, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", – пишет мэр.

Украинская правда

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Темы: Одесская область
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