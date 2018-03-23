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Липецька фабрика Roshen збільшила збиток в 65 разів

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:11

Липецька фабрика корпорації Roshen за 2017 збільшила збиток в 65 разів.

Про це повідомили в прес-службі корпорації, передає Liga.net.

"За підсумками 2017 чистий збиток липецького активу Roshen, законсервованого з 2017 року, становив 311,7 млн ​​рублів, збільшившись майже в 65 разів у порівнянні з 2016-м (4,8 млн рублів)", - повідомили в компанії.

Такі збитки згенеровані за рахунок того, що виробництва, а, отже, і доходів, у Липецькій фабрики немає.

При цьому витрати на оплату праці для працівників, які залишилися, виплати допомоги по скороченню персоналу, витрати на електроенергію, податок на землю є.

Нагадаємо, раніше президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський заявив, що активи Липецької кондитерської фабрики знецінилися і "нічого не варті".

За його словами, у 2016 році вартість активів оцінювалася в 200 млн доларів, але тепер жоден покупець не заплатить за них таку суму.

Як відомо, з 1 квітня 2017 року Липецька фабрика "Roshen" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені.

Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen у Липецьку.

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