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Липецкая фабрика Roshen увеличила убыток в 65 раз

Пятница, 23 марта 2018, 14:11

Липецкая фабрика Roshen за 2017 увеличила убыток в 65 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает Liga.net.

"По итогам 2017 чистый убыток липецкого актива Roshen, законсервированного с 2017 года, составил 311,7 млн рублей, увеличившись почти в 65 раз по сравнению с 2016-м (4,8 млн рублей)", - сообщили в компании. 

Такие убытки сгенерированы за счет того, что производства, а, следовательно, и доходов, у Липецкой фабрики нет.

При этом расходы на оплату труда для оставшихся сотрудников, выплаты пособия по сокращении персонала, расходы на электроэнергию, налог на землю остались.

Напомним, ранее президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что активы Липецкой кондитерской фабрики обесценились и "ничего не стоят".

По его словам, в 2016 году стоимость активов оценивалась в 200 млн долларов, но теперь ни один покупатель не заплатит за них такую сумму.

Как известно, с 1 апреля 2017 года Липецкая фабрика "Roshen" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.

Россияне арестовали 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке.

"Украинская правда" в Threads

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