Жителі Сєверодонецька і Полтави найбільше незадоволені міською владою

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П'ятниця, 23 березня 2018, 15:45

Найбільш задоволені місцевою владою жителі Харкова, Івано-Франківська та Маріуполя.

Про це свідчать дані Четвертого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту.

У п’ятці міст, де найменше задоволені владою, – Ужгород, Херсон, Миколаїв, Полтава, Сєверодонецьк.

Мером Києва Віталієм Кличком задоволені 41% опитаних, при цьому діяльність міської рада схвалюють лише 22% респондентів. 

 

Згідно з опитуванням, порівняно з минулими роками, мешканці відзначають, що покращилася їх співпраця з владою.

Покращилося ставлення чиновників до громадян, компетентність міської влади, якість отриманих послуг, час очікування і зрозумілість рішень та порад, отриманих від влади.  

 

При цьому найбільше задоволені якістю 22 сфер та послуг у Вінниці, Луцьку та Харкові, найменше – в Ужгороді, Чернівцях та Херсоні.  

 
 
 

Найбільше задоволені можливостями свого міста жителі Луцька, Івано-Франківська та Вінниці, найменше Миколаєва, Сєверодонецька та Херсона.

 

Мешканці Ужгорода, Чернівців та Івано-Франківська вважають, що рівень можливостей цих міст значно вищий за рівень послуг.

 

Станом на лютий 2018 року найбезпечніше у своїх містах, ідучи додому з настанням темряви, почуваються жителі Львівської, Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей. Не почуваються безпечно мешканці Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

 

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєверодонецьк на Донбасі.

Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 тисяч респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Досяжність респондентів у середньому склала 64,8%.  

Українська правда
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Теми: опитування місцева влада
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