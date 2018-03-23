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Жители Северодонецка и Полтавы больше всего недовольны городскими властями

Пятница, 23 марта 2018, 14:45

Больше всех довольны местными властями жители Харькова, Ивано-Франковска и Мариуполя.

Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного среди городского населения Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.

В пятерке городов, где жители меньше других довольны властью, – Ужгород, Херсон, Николаев, Полтава, Северодонецк. 

Мэром Киева Виталием Кличко довольны 41% опрошенных, при этом деятельность городского совета одобряют только 22% респондентов.

 
 

Согласно опросу, по сравнению с прошлыми годами, жители отмечают, что улучшилось их сотрудничество с властью.

Улучшилось как отношение чиновников к гражданам, компетентность городских властей, качество полученных услуг, так и время ожидания и понятность решений и советов, полученных от власти. 

 

При этом больше всех довольны качеством 22 сфер и услуг в Виннице, Луцке и Харькове, меньше всех – в Ужгороде, Черновцах и Херсоне.

 
 
 

Больше всего довольны возможностями своего города жители Луцка, Ивано-Франковска и Винницы, меньше всего – Николаева, Северодонецка и Херсона.

 

Жители Ужгорода, Черновцов и Ивано-Франковска считают, что уровень возможностей этих городов значительно выше уровня услуг.

 

По состоянию на февраль 2018 года безопасно в своих городах, идя домой с наступлением темноты, чувствуют себя жители Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей. Не чувствуют себя безопасно жители Херсонской, Николаевской и Донецкой областей.

 

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Украинская правда
Темы: опросместная власть
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