Українці досі більше вірять волонтерам, ніж владі

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П'ятниця, 23 березня 2018, 16:32

72% жителів України не схвалюють діяльність Верховної Ради, 67% – Кабміну та 57% – діяльність президента.

Про це свідчать дані Четвертого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного серед міського населення Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту. 

Серед інституцій, роботи яких не схвалюють українці, також суди (55%), органи прокуратури (55%), комунальні підприємства (30%).

При цьому українці підтримують те, що роблять волонтери (52%), армія і церква (по 37%) та громадські організації (27%).

 

При цьому рівень підтримки діяльності президента порівняно з 2015 роком знизився з 38% до 18%, рівень підтримки роботи ВР – з 27% до 11%.

 

Водночас дещо зріс рівень підтримки роботи поліції – з 22% у 2015 році до 36% у 2018 році, НАБУ – з 20% у минулому році до 22% цього року та громадських організацій – з 52% у 2015 році до 53% цього року.

 
 

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєверодонецьк на Донбасі.

Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 тисяч респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.

Досяжність респондентів у середньому склала 64,8%. 

Українська правда
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Теми: опитування влада волонтери
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