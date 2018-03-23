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Украинцы до сих пор больше верят волонтерам, чем власти

Пятница, 23 марта 2018, 15:32

72% жителей Украины не одобряют деятельность Верховной Рады, 67% – Кабмина и 57% – деятельность президента.

Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного среди городского населения Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.

Среди институтов, работы которых не одобряют украинцы, также суды (55%), органы прокуратуры (55%), коммунальные предприятия (30%).

При этом украинцы поддерживают то, что делают волонтеры (52%), армия и церковь (по 37%) и общественные организации (27%).

 

Уровень поддержки деятельности президента по сравнению с 2015 годом снизился с 38% до 18%, уровень поддержки работы ВР – с 27% до 11%. 

 

В то же время несколько вырос уровень поддержки работы полиции – с 22% в 2015 году до 36% в 2018 году, уровень поддержки НАБУ в прошлом и этом году, а также уровень поддержки общественных организаций в 2015-18 годах практически не изменились.

 

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Украинская правда 
Темы: опросвластьволонтеры
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