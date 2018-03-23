Країни ЄС наступного тижня застосують заходи проти РФ через Солсбері – Туск

Низка держав-членів Євросоюзу з наступного тижня почнуть запровадження додаткових заходів проти РФ на національному рівні через отруєння у Солсбері.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"Дії держав-членів у відповідь на дії Росії можуть початися вже в понеділок. Я не буду коментувати рішення детально, але за результатами наших вчорашніх дискусій я очікую, що низка країн-членів запровадять додаткові заходи про Росії. Це означає, що наші дії не завершені", - сказав Туск.

Він зазначив, що Євросоюзу було важко підготуватися до такої поведінки РФ і надати адекватну відповідь після атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини, адже подібної ситуації раніше не було.

"Наше завдання бути якомога єдиними і нам це вдалося. Відомо, що у нас є різні традиції, різні інтереси, які залежать від географічного розташування, від політичної ситуації щодо Росії. Тому не так легко тримати разом групу з 28 країн", - додав він.

Раніше президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна вишле російських військових офіцерів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Європейська правда