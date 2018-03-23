Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни ЄС наступного тижня застосують заходи проти РФ через Солсбері – Туск

П'ятниця, 23 березня 2018, 15:42

Низка держав-членів Євросоюзу з наступного тижня почнуть запровадження додаткових заходів проти РФ на національному рівні через отруєння у Солсбері.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"Дії держав-членів у відповідь на дії Росії можуть початися вже в понеділок. Я не буду коментувати рішення детально, але за результатами наших вчорашніх дискусій я очікую, що низка країн-членів запровадять додаткові заходи про Росії. Це означає, що наші дії не завершені", - сказав Туск.

Він зазначив, що Євросоюзу було важко підготуватися до такої поведінки РФ і надати адекватну відповідь після атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини, адже подібної ситуації раніше не було.

"Наше завдання бути якомога єдиними і нам це вдалося. Відомо, що у нас є різні традиції, різні інтереси, які залежать від географічного розташування, від політичної ситуації щодо Росії. Тому не так легко тримати разом групу з 28 країн", - додав він.

Раніше президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна вишле російських військових офіцерів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. 

Європейська правда

Теми: РосіяЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Росія
Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
У Грузії хочуть відкрити спільний з Росією університет
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: