Страны ЕС на следующей неделе примут меры против РФ из-за Солсбери – Туск

Ряд государств-членов Европейского Союза со следующей недели начнут введение дополнительных мер против РФ на национальном уровне из-за отравления в Солсбери.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Действия государств-членов в ответ на действия России могут начаться уже в понедельник. Я не буду комментировать решение подробно, но по результатам наших вчерашних дискуссий я ожидаю, что ряд стран-членов введут дополнительные меры о России. Это значит, что наши действия не завершены", - сказал Туск.

Он отметил, что Евросоюзу было трудно подготовиться к такому поведению РФ и дать адекватный ответ после атаки с применением нервно-паралитического вещества, ведь подобной ситуации раньше не было.

"Наша задача – быть как можно более сплоченными, и нам это удалось. Известно, что у нас есть разные традиции, разные интересы, которые зависят от географического расположения, от политической ситуации в отношении России. Поэтому не так легко удерживать вместе группу из 28 стран", - добавил он.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна вышлет российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.

Как известно, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Европейская правда