Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то найбільше голосів набрали би ВО "Батьківщина", БПП "Солідарність", "Опозиційний блок", "За життя" та "Громадянська позиція".

Про це свідчать дані Четвертого всеукраїнського муніципального опитування,проведеного серед міського населення Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту.

"Батьківщину" підтримують жителі Житомира, Луцька, Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Ужгорода, Херсона, Черкас, Чернівців та Чернігова.

За БПП "Солідарність" готові віддати голоси мешканці Вінниці, Києва та Кропивницького.

ВО "Самопоміч" традиційно підтримують жителі Львова, ВО "Свобода" – Івано-Франківська і Хмельницького, "УКРОПА" – Луцька.

Міське населення обласних центрів заходу України підтримує "Батьківщину", БПП "Солідарність" та ВО "Свобода".

Жителі міст у центрі країни готові віддати голоси за "Батьківщину", БПП "Солідарність", "Громадянську позицію" та "Радикальну партію".

Жителі обласних центрів півдня-сходу підтримують "Опоблок", "За життя" і "Батьківщину".

При цьому найбільше мешканців не братиме участі у голосуванні у Сєверодонецку (30%), у Запоріжжі (27%), Миколаєві (26%), у Сумах (23%) та у Житомирі (22%).

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєверодонецьк на Донбасі.

Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 тисяч респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.

Досяжність респондентів у середньому склала 64,8%.