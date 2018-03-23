Западные города хотят провести в Раду "Батькивщину", а восточные – "Оппоблок"
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов в ключевых городах набрали бы ВО "Батьківщина", БПП "Солідарність", партии "Оппозиционный блок", "За життя" и "Громадянська позиція".
Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного в областных центрах Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.
"Батькивщину" больше поддерживают жители Житомира, Луцка, Полтавы, Ровного, Сум, Тернополя, Ужгорода, Херсона, Черкасс, Черновцов и Чернигова.
За БПП "Солидарность" готовы отдать голоса горожане Винницы, Киева и Кропивницкого.
ВО "Самопомич" традиционно поддерживают жители Львова, ВО "Свобода" – Ивано-Франковска и Хмельницкого, "УКРОП" – Луцка.
В целом городское население областных центров запада Украины поддерживает "Батькивщину", БПП "Солидарность" и ВО "Свобода".
Жители городов в центре страны готовы отдать голоса за "Батькивщину", БПП "Солидарность", "Гражданскую позицию" и "Радикальную партию".
Жители областных центров юга-востока поддерживают "Опоблок", "За жизнь" и "Батькивщину".
При этом больше всего жителей не планируют участвовать в голосовании в Северодонецке (30%), в Запорожье (27%), Николаеве (26%), в Сумах (23%) и в Житомире (22%).
Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.
Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.
Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.