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Западные города хотят провести в Раду "Батькивщину", а восточные – "Оппоблок"

Пятница, 23 марта 2018, 16:40
Западные города хотят провести в Раду Батькивщину, а восточные – Оппоблок

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов в ключевых городах набрали бы ВО "Батьківщина", БПП "Солідарність", партии "Оппозиционный блок", "За життя" и "Громадянська позиція".

Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного в областных центрах Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. 

Как голосовали бы областные центры
Как голосовали бы областные центры
"Рейтинг"

"Батькивщину" больше поддерживают жители Житомира, Луцка, Полтавы, Ровного, Сум, Тернополя, Ужгорода, Херсона, Черкасс, Черновцов и Чернигова.

 

За БПП "Солидарность" готовы отдать голоса горожане Винницы, Киева и Кропивницкого.

ВО "Самопомич" традиционно поддерживают жители Львова, ВО "Свобода" – Ивано-Франковска и Хмельницкого, "УКРОП" – Луцка.

В целом городское население областных центров запада Украины поддерживает "Батькивщину", БПП "Солидарность" и ВО "Свобода".

 

Жители городов в центре страны готовы отдать голоса за "Батькивщину", БПП "Солидарность", "Гражданскую позицию" и "Радикальную партию". 

 

Жители областных центров юга-востока поддерживают "Опоблок", "За жизнь" и "Батькивщину". 

 

При этом больше всего жителей не планируют участвовать в голосовании в Северодонецке (30%), в Запорожье (27%), Николаеве (26%), в Сумах (23%) и в Житомире (22%).  

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Украинская правда 
Темы: опроссоциологияВерховная Радавиборы
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