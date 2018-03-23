Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов набрали бы ВО "Батькивщина", БПП "Солидарность", "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Гражданская позиция".

Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного среди городского населения Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.

"Батькивщину" поддерживают жители Житомира, Луцка, Полтавы, Ровного, Сум, Тернополя, Ужгорода, Херсона, Черкасс, Черновцов и Чернигова.

За БПП "Солидарность" готовы отдать голоса жители Винницы, Киева и Кропивницкого.

ВО "Самопомич" традиционно поддерживают жители Львова, ВО "Свобода" – Ивано-Франковска и Хмельницкого, "УКРОП" – Луцка.

Городское население областных центров запада Украины поддерживает "Батькивщину", БПП "Солидарность" и ВО "Свобода".

Жители городов в центре страны готовы отдать голоса за "Батькивщину", БПП "Солидарность", "Гражданскую позицию" и "Радикальную партию".

Жители областных центров юга-востока поддерживают "Опоблок", "За жизнь" и "Батькивщину".

При этом больше всего жителей не планируют участвовать в голосовании в Северодонецке (30%), в Запорожье (27%), Николаеве (26%), в Сумах (23%) и в Житомире (22%).

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.