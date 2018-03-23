НАБУ прийшло з обшуками в банк "Фінансова ініціатива"

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П'ятниця, 23 березня 2018, 17:50

Національне антикорупційне бюро України проводить обшук в банку "Фінансова ініціатива".

Про це повідомляє у п’ятницю Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"23 березня, приблизно о 10 годині представники Національного антикорупційного бюро України розпочали проводити обшук у центральному офісі ПАТ "Банк "Фінансова ініціатива", який знаходиться в управлінні Фонду гарантування", - йдеться у повідомлені.

У заяві вказується, що представники НАБУ зламали вхідні двері "у приміщенні банку з метою вилучення оригіналів документів, грошових коштів та інших цінностей".

Фонд заявляє, що було категорично відмовлено у допуску уповноваженої особи до процесу обшуку, що є суттєвим порушенням норм чинного законодавства.

"Свої дії правоохоронці обґрунтовували наявністю у них Ухвали Солом’янського районного суду столиці від 16.03.2018 в рамках кримінального провадження №12016100000001664, в якій йдеться про необхідність здійснити обшук та виїмку документів", - сказано в заяві.

У фонді наголосили, що під час досудового розслідування детективи НАБУ неодноразово зверталися до вищевказаної банківської установи з ухвалами про тимчасовий доступ до речей і документів, та "отримували інформацію, обсяг якої був викладений у протоколах процесуальної дії".

"Фонд гарантування занепокоєний ситуацією, яка склалася. Вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, накопичувачів інформації, серверного обладнання позбавить Фонд гарантування можливості здійснювати управління з метою збереження майна та активів банку", - сказано в заяві.

Як відомо, власник холдингів UkrLandFarming і "Авангард", колишній власник банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк заявив, що готовий погасити всі борги банків, але Національний банк відмовляється вести переговори.

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Теми: банки НАБУ обшуки
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