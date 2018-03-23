НАБУ пришло с обысками в банк "Финансовая инициатива"

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Пятница, 23 марта 2018, 17:50

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в банке "Финансовая инициатива".

Об этом сообщает в пятницу Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

"23 марта, примерно в 10 часов представители Национального антикоррупционного бюро Украины начали проводить обыск в центральном офисе ОАО "Банк "Финансовая инициатива", который находится в управлении Фонда гарантирования", – говорится в сообщении.

В заявлении указывается, что представители НАБУ взломали входную дверь "в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей".

Фонд заявляет, что было категорически отказано в допуске уполномоченного лица к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства.

"Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них Постановления Соломенского районного суда столицы от 16.03.2018 в рамках уголовного производства №12016100000001664, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов", – говорится в заявлении.

В фонде отметили, что во время досудебного расследования детективы НАБУ неоднократно обращались к вышеуказанному банковскому учреждению с постановлениями о временном доступе к вещам и документам, и "получали информацию, объем которой был изложен в протоколах процессуального действия".

"Фонд гарантирования обеспокоен сложившейся ситуацией. Изъятие оригиналов документов, компьютеров, накопителей информации, серверного оборудования избавит Фонд гарантирования возможности осуществлять управление с целью сохранения имущества и активов банка", – говорится в заявлении.

Как известно, владелец холдингов UkrLandFarming и "Авангард", бывший владелец банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк заявил, что готов погасить все долги банков, но Национальный банк отказывается вести переговоры.

Больше о банкротстве банков читайте здесь.

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Темы: банки НАБУ обыски
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