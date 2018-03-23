Племінник Путіна став заступником голови правління "Газпрому"

Рада директорів "Газпрому" обрала Михайла Путіна заступником голови правління "Газпрому" строком на п'ять років.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Відповідальний за господарське і матеріально-технічне забезпечення заступник голови правління "Газпрому" Олександр Козлов помер в грудні 2017 року.

Михайло Путін - двоюрідний племінник Володимира Путіна - народився в Іваново в 1967 році. Закінчив Іванівський Державний медичний інститут і Державну академію управління імені Орджонікідзе, кандидат медичних наук.

Працював заступником генерального директора ФГУП "Медтехснаб" МОЗ Росії, заступник начальника управління фармацевтичною діяльності, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами міністерства охорони здоров'я РФ, керівником департаменту економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансами і матеріальними ресурсами МОЗ.

У 2004-2007 роках був начальником медичного управління ВАТ "Газпром", а з 2007 року - заступник голови правління ВАТ "СОГАЗ". Дійсний радник Російської Федерації 3 класу.

При цьому в 2007-2018 роки Путін був радником голови правління ПАТ "Газпром".

Путін володіє пакетом в 0,000313% акцій "Газпрому" - його поточна вартість становить близько 10 млн рублів.

Економічна правда