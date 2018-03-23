Племянник Путина избран зампредом правления "Газпрома"

Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Ответственный за хозяйственное и материально-техническое обеспечение заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017 года.

Михаил Путин - двоюродный племянник Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3 класса.

При этом в 2007-2018 годы Путин был советником председателя правления ПАО "Газпром".

Путин владеет пакетом в 0,000313% акций "Газпрома" - его текущая стоимость составляет около 10 млн рублей.

Экономическая правда