Держкомтелерадіо заборонив ввозити в Україну книги Азарова

198 переглядів
П'ятниця, 23 березня 2018, 18:25

Державний комітет телебачення і радіомовлення вніс до списку заборонених в Україні видань книги екс-прем'єра Миколи Азарова.

Відповідний перелік опублікований на сайті Держкомтелерадіо.

Так, поміж інших, у список заборонених в Україні видань ввійшли дві книги екс-прем'єра Миколи Азарова: "Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра" та "Уроки майдану. Україна після перевороту".

Також були заборонені три книги послідовника секти "Богородичний центр" Івана Блаженного: "Викриття Ялдаваофа", "Біла Церква" і "Грааль богомилов і катарів".

Більшість заборонених книг із списку присвячені війні на Донбасі, Євромайдану та "українським колоніям Росії" і були заборонені раніше.

Всього у списку 165 книг.

Зазначається, що зазначені видання заборонено, оскільки їх зміст спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Верховна рада ухвалила закон, який забороняє антиукраїнські книжки та має тимчасову дію – до відновлення дипломатичних стосунків із Росією та повернення тимчасово окупованих територій.

Законом передбачається, що розповсюдження видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та ввозиться з території Росії, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу штрафуватимуть.

Розмір санкції ­– 10 мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та 5 мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Західні міста хочуть провести в Раду "Батьківщину", а східні – "Опоблок"
Данилюк закликав легалізувати лотерею
Антитерористична операція триватиме до відновлення кордонів - СБУ
Липецька фабрика Roshen збільшила збиток в 65 разів
Усі новини
мандри

Ryanair повертається: оголошені перші рейси і ціни

Фото

Відкрився арт-проект Onuka у київському метро