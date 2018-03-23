Госкомтелерадио запретил ввозить в Украину книги Азарова

Государственный комитет телевидения и радиовещания внес в список запрещенных в Украине изданий книги экс-премьера Николая Азарова.

Соответствующий перечень опубликован на сайте Госкомтелерадио.

Так, среди других, в список запрещенных в Украине изданий вошли две книги экс-премьера Николая Азарова: "Украина на распутье. Записки премьер-министра" и "Уроки площади. Украина после переворота".

Также были запрещены три книги последователя секты "Богородичный центр" Ивана Блаженного: "Разоблачение Ялдаваофа", "Белая Церковь" и "Грааль богомилов и катаров".

Большинство запрещенных книг из списка посвященные войне на Донбассе, евромайдан и "украинским колониям России".

Всего в списке 165 книг.

Отмечается, что указанные издания запрещены, поскольку их содержание направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека

Как сообщалось, в декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий антиукраинские книги и имеет временное действие - к восстановлению дипломатических отношений с Россией и возвращение временно оккупированных территорий.

Законом предусматривается, что распространение издательской продукции, имеющей происхождение (изготовленная) и ввозится с территории России, временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения штрафовать.

Размер санкции - 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и 5 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.