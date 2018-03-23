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У ЄС занепокоєні відсутністю вироків щодо високопосадовців в Україні

П'ятниця, 23 березня 2018, 17:44

У Брюсселі чекають судових вироків за підсумками розслідувань НАБУ щодо українських високопосадовців.

Про це розповів єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган, передає "DW".

Через відсутність відповідних вироків, Ган закликав створити Вищий антикорупційний суд згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

"Це одна з умов для подальшої фінансової підтримки з боку МВФ. Я у постійному та тісному контакті з МВФ та іншими фінансовими інституціями і я можу вас запевнити, що терпіння, м'яко кажучи, вичерпується", - наголосив єврокомісар.

За словами євродепутата Ребекки Гармс, вона роздратована тим, що ухвалення закону про антикорупційний суд у Раді фактично не просувається.

Євродепутат Даріуш Росаті є співголовою парламентського комітету асоціації ЄС-Україна. Він, як і Хармс входять до групи так званих "друзів України" у Європарламенті, розкритикував зволікання щодо створення антикорупційного суду.

"Ми вже чекаємо на створення антикорупційного суду рік і почули сьогодні (22 березня – УП), що це триватиме ще рік. Моє враження, що є нестача рішучості у питанні боротьби з корупцією", - зазначив Росаті,.

Він підсумував, що ЄС загалом може жити поряд з Україною, охопленою корупцією, але це в першу чергу в інтересах України - побороти корупцію.

За його словами, він хотів би бачити щирість з боку української влади у цьому питанні.

Теми: ЄСкорупціяУкраїнаНАБУАнтикорупційний суд
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