В ЕС обеспокоены отсутствием приговоров по высокопоставленным лицам в Украине

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Пятница, 23 марта 2018, 18:44

В Брюсселе ожидают судебных приговоров по итогам расследований НАБУ относительно украинских чиновников.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, передает "DW".

Из-за отсутствия соответствующих приговоров, Хан призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ. Я в постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми институтами и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря, исчерпывается", - подчеркнул еврокомиссар.

По словам евродепутата Ребекки Хармс, она раздражена тем, что принятие закона об антикоррупционном суде в Раде фактически не продвигается.

Евродепутат Дариуш Росати является сопредседателем парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина. Он, как и Хармс входят в группу так называемых "друзей Украины" в Европарламенте, раскритиковал промедление по созданию антикоррупционного суда.

"Мы уже ждем создания антикоррупционного суда год и услышали сегодня (22 марта - УП), что это будет продолжаться еще год. Мое впечатление, что есть недостаток решимости в вопросе борьбы с коррупцией", - отметил Росати ,.

Он подытожил, что ЕС в целом может жить рядом с Украиной, охваченной коррупцией, но это в первую очередь в интересах Украины - побороть коррупцию.

По его словам, он хотел бы видеть искренность со стороны украинской власти в этом вопросе.

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Темы: ЕС коррупция Украина НАБУ Антикоррупционный суд
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