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СБУ викрила у Києві групу прокремлівських хакерів

П'ятниця, 23 березня 2018, 19:15
СБУ викрила у Києві групу прокремлівських хакерів

Співробітники Служби безпеки спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві діяльність прокремлівських хакерів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи. Для приховування ідентифікації атак зловмисники використовували сервіси анонімізації повідомлень", - зазначають в СБУ.

Крім того, в СБУ задокументували, що зловмисники за вказівкою російських спецслужб задіювали так звані "бот-ферми" для проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.

Правоохоронці під час обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів справи виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку та понад п’ятдесят тисяч карток мобільних операторів різних країн, задіяних у хакерських атаках.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361 Кримінального кодексу України.

 
cбу

Українська правда
Теми: СБУКиївхакериРосія
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