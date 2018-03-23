СБУ разоблачила в Киеве группу прокремлевских хакеров

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Пятница, 23 марта 2018, 20:15

Сотрудники Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве группу прокремлевских хакеров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - отмечают в СБУ.

Кроме того, в СБУ задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

Правоохранители во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

 
сбу

Украинская правда
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Темы: СБУ Киев хакеры Росcия
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