Клімкін заробив 747 тисяч та третій рік будує дачу в Козині

Міністр закордонних справ Павло Клімкін задекларував 747 407 гривень загального доходу за минулий рік.

Відповідні дані він вніс до Єдиного державного реєстру декларації.

Більшу частину доходу посадовця за 2017 рік склала заробітна плата – 732 805 гривень. Вона зросла на понад 290 тисяч порівняно з 2016 роком.

Дружина Клімкіна Марина Михайленко, яка працює в Адміністрації президента, за минулий рік отримала зарплатню в понад 381 тисячу гривень. Сумарний дохід подружжя становив 1 128 984 гривень.

В декларації очільника МЗС значаться дві квартири в столиці (68 та 90 квадратних метрів) та дві земельні ділянки в Козині (640 та 560 квадратів).

Все це майно придбане у 1989 – 2004 роках. Однак квартирами володіє дружина Клімкіна, а ділянками – Ніна Михайленко, ймовірно, теща.

Вона ж є власницею недобудованого дачного будинку в Козині площею в 192 квадратних метри. В 2017 році на його будівництво Клімкін витратив 154 тисячі гривні. В деклараціях міністра ця дача значиться з 2015 року.

В автопарку подружжя – Skoda Felicia 2000 року, якою володіє сам Клімкін, та Volvo S40 2008 року його дружини.

Більшість грошових активів голова МЗС з дружиною зберігають готівкою – 88 тисяч доларів та 92 тисяч євро. Національну валюту Клімкін тримає в Ощадбанку – понад 448 тисяч гривень.

В 2016 році він декларував на 5 тисяч доларів більше, а гривневі активи взагалі не вказував.

Цінних паперів, корпоративних прав та нерухомого майна (крім авто) Клімкін та дружина не мають. Не значаться в декларації також кредити, позики чи інші фінансові зобов’язання.

Відповідно до декларацій, оприлюднених на сайті МЗС, до 2014 року включно Клімкін проживав разом з двома синами – 2004 та 2008 років народження.

Однак починаючи з 2015 року їх, як і колишньої дружини Наталії, співробітниці українського посольства в Нідерландах, Клімкін у деклараціях не зазначає.