Климкин заработал 747 тысяч и третий год строит дачу в Козине

Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал 747 407 гривень общего дохода за прошлый год.

Соответствующие данные он внес в Единый государственный реестр деклараций.

Большую часть дохода чиновника за 2017 год составила заработная плата – 732 805 гривень. Она выросла на более чем 290 тысяч по сравнению с 2016 годом.

Жена Климкина Марина Михайленко, которая работает в Администрации президента, за прошлый год получила зарплату в более чем 381 тысячу гривен. Суммарный доход супругов составил 1 128 984 гривень.

В декларации главы МИД числятся две квартиры в столице (68 и 90 квадратных метров) и два земельных участка в Козине (640 и 560 квадратов).

Все это имущество приобретено в 1989 – 2004 годах. Однако квартирами владеет жена Климкина, а участками – Нина Михайленко, вероятно, теща.

Она же является владелицей недостроенного дачного дома в Козине площадью в 192 квадратных метра. В 2017 году на его строительство Климкин потратил 154 тысяч гривень. В декларациях министра эта дача значится с 2015 года.

В автопарке супругов – Skoda Felicia 2000 года, которой владеет сам Климкин, и Volvo S40 2008 года его жены.

Большинство денежных активов глава МИД с женой хранят наличными – 88 тысяч долларов и 92 тысяч евро. Национальную валюту Климкин держит в Ощадбанке – более 448 тысяч гривень.

В 2016 году он декларировал на 5 тысяч долларов больше, а гривневые активы вообще не указывал.

Ценных бумаг корпоративных прав и недвижимого имущества (кроме авто) Климкин и жена не имеют. Не значатся в декларации также кредиты, займы или другие финансовые обязательства.

Согласно декларациям, опубликованным на сайте МИД, до 2014 года включительно Климкин проживал вместе с двумя сыновьями – 2004 и 2008 годов рождения.

Однако начиная с 2015 года их, как и бывшей жены Натальи, сотрудницы украинского посольства в Нидерландах, Климкин в декларациях не указывает.