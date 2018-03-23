Збірна України зіграла унічию з учасником ЧС-2018

Збірна України в товариському матчі зіграла унічию з командою Саудівської Аравії, яка влітку буде грати у фінальній частині ЧС-2018 року.

Поєдинок, що проходив в іспанській Марбельї завершився унічию - 1:1.

У стартові 45-ть хвилин підопічні Андрія Шевченка виглядали мобільніше і активніше в атаці. Логічним завершенням такої гри "жовто-синіх" став гол на 32-ій хвилині. Після подачі з флангу від Євгенія Коноплянки Артем Кравець ударом головою відправив м'яча у кут воріт Саудівської Аравії - 0:1.

Утім, суперники української команди швидко відігралися. На 38-й хвилині після подачі кутового Мувалад після помилки захисту розстріляв ворота Андрія Луніна - 1:1.

Перший тайм збірна України відіграла в такому складі: Лунін, Хачеріді, Ракицький, Караваєв, Матвієнко, Зінченко, Стапаненко, Коноплянка, Марлос, Циганков, Кравець.

Другий тайм цього поєдинку пройшов у рівній грі, а кінцівку матчу виграла українська команда. В збірної України на старті другого тайму гарний момент забити гол мав Матавієнко, але його удар парирував воротар. В одному з моментів виручив команду і Андрій Лунін. Під завершення матчу в українців було кілька моментів, щоб вирвати перемогу в цій зустрічі, але удари Марлоса, Беседіна та Буяльського взяв воротар Саудівської Аравії.

27 березня у товариській грі збірна України зустрінеться з командою Японії. Ця гра пройде в Бельгії.