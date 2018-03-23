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Сборная Украины сыграла вничью с участником ЧМ-2018

Пятница, 23 марта 2018, 22:10
Сборная Украины сыграла вничью с участником ЧМ-2018

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с командой Саудовской Аравии, которая летом будет играть в финальной части ЧМ-2018 года.

Поединок, проходивший в испанской Марбелье завершился вничью - 1: 1.

В стартовые 45-ть минут подопечные Андрея Шевченко выглядели мобильнее и активнее в атаке. Логическим завершением такой игры "желто-синих" стал гол на тридцать второй минуте. После подачи с фланга от Евгения Коноплянки Артем Кравец ударом головой отправил мяч в угол ворот Саудовской Аравии - 0: 1.

Впрочем, соперники украинской команды быстро отыгрались. На 38-й минуте после подачи углового Мувалад после ошибки защиты расстрелял ворота Андрея Лунина - 1: 1.

Первый тайм сборная Украины сыграла в таком составе: Лунин, Хачериди, Ракицкий, Караваев, Матвиенко, Зинченко, Стапаненко, Коноплянка, Марлос, Цыганков, Кравец.

Второй тайм этого поединка прошел в равной игре, а концовку матча выиграла украинская команда. В сборной Украины на старте второго тайма хороший момент забить гол имел Матавиенко, но его удар парировал вратарь. В одном из моментов выручил команду и Андрей Лунин. Под конец матча в украинцев было несколько моментов, чтобы вырвать победу в этой встрече, но удары Марлоса, Беседина и Буяльского взял вратарь Саудовской Аравии.

27 марта во товарищеской игре сборная Украины встретится с командой Японии. Эта игра пройдет в Бельгии.

Николай Аврамчук
Темы: футболспорт
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