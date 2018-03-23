ОБСЄ за добу зафіксувала більше 100 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 21 березня по 19:30 22 березня зафіксувала більше 100 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 23 березня.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів (близько 105), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 40 вибухів)", - наголосили в ОБСЄ.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (0 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху", - повідомили спостерігачі.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили бронетранспортер (типу БТР) у Донецьку 21 березня та ще один бронетранспортер (невстановленого типу) поруч із н. п. Весела Гора 22 березня", - підкреслили у Місії.

"У підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили зенітну установку (ЗУ‑23‑2, 23 мм) та 6 бойових броньованих машин (чотири БМП‑2 і дві невстановленого типу) неподалік від Золотого, зокрема одну біля північного краю ділянки розведення (за її межами)", - йдеться у звіті.

"21 березня за межами зони безпеки безпілотний літальний міні‑апарат СММ зафіксував 15 БМП та 1 зенітну установку (ЗУ‑23, 23 мм) на сортувальній станції в Рубіжному. 22 березня спостерігачі бачили 14 бойових броньованих машин поблизу залізничної станції в Рубіжному", - зазначили в ОБСЄ.