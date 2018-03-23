Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ за сутки зафиксировала более 100 взрывов на Донбассе

Пятница, 23 марта 2018, 23:05

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 марта по 19:30 22 марта зафиксировала более 100 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 23 марта.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 105), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов)", - отметили в ОБСЕ.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили наблюдатели.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (типа БТР) в Донецке 21 марта и еще один бронетранспортер (неустановленного типа) рядом с н.п. Веселая Гора 22 марта", - подчеркнули в Миссии.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели зенитную установку (ЗУ-23-2, 23 мм) и 6 боевых бронированных машин (четыре БМП-2 и две неустановленного типа) возле Золотого", - говорится в отчете.

"21 марта за пределами зоны безопасности беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 15 БМП и 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на сортировочной станции в Рубежном. 22 марта наблюдатели видели 14 боевых бронированных машин возле железнодорожной станции в Рубежном", - отметили в ОБСЕ.

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: