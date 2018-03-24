ОБСЕ за сутки зафиксировала более 100 взрывов на Донбассе

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Суббота, 24 марта 2018, 00:05

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 марта по 19:30 22 марта зафиксировала более 100 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 23 марта.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 105), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов)", - отметили в ОБСЕ.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили наблюдатели.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (типа БТР) в Донецке 21 марта и еще один бронетранспортер (неустановленного типа) рядом с н.п. Веселая Гора 22 марта", - подчеркнули в Миссии.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели зенитную установку (ЗУ-23-2, 23 мм) и 6 боевых бронированных машин (четыре БМП-2 и две неустановленного типа) возле Золотого", - говорится в отчете.

"21 марта за пределами зоны безопасности беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 15 БМП и 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на сортировочной станции в Рубежном. 22 марта наблюдатели видели 14 боевых бронированных машин возле железнодорожной станции в Рубежном", - отметили в ОБСЕ.

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Темы: ОБСЕ Донбасс
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