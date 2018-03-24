Консул про українця в тюрмі РФ: Били так, що двічі він був у стані клінічної смерті

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Субота, 24 березня 2018, 01:08

Уперше до українця Олексія Сизоновича, засудженого у РФ за звинуваченням у тероризмі, допустили українського консула.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Він сказав, що зараз у нього все більш-менш нормально. Але мучить головний біль. І виникає питання, звідки він узявся. Людина виглядає нормально, видно, що в новому тюремному одязі.

Як розповів мені Олексій Іванович, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом", – розповіла консул України в Новосибірську Діана Іванова.

"Консула не хотіли пускати, тому що після побиття голова Сизоновича була вся чорна і вдвічі більше розміром, ніж зараз. Зараз людина виглядає нормально. А коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали дуже багато гриму", – додала вона.

Як повідомлялось, 31 липня 2017 року російський суд засудив хворого українського пенсіонера Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі за нібито підготовку терактів у Ростовській області.

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Теми: Росія політв'язні
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