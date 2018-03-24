Кличко розповів німцям про свої політичні амбіції

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що роздумує щодо майбутніх президентських виборів, але спочатку зобов'язаний виконати все, що обіцяв киянам.

Про це він сказав у Берліні на панельній дискусії "Україна: в полоні кризи?", передає "Укрінформ".

"Ви говорите про президентські вибори в наступному році... Я думаю. Але я б хотів довести до кінця все, що обіцяв. Кожен має політичні амбіції, але на жаль, тут не виходить так швидко, як у спорті", - підкреслив Кличко.

"Люди будуть говорити, що я обіцяв дуже багато, а потім сказав: мені дуже шкода, але нові вибори, і хтось інший повинен виконати мої обіцянки, а я маю свої персональні перспективи реалізувати на іншому місці. У мене в житті є принцип: я повинен тримати слово і виконувати його до кінця", - зазначив мер Києва.

Крім цього, політик розповів про економічну ситуацію в Києві. За його словами, за 3 роки міський бюджет був подвоєний, а борг - вдвічі скорочено.

"Після "війни" з кіосками кожен торговець тепер платить в казну: якщо у 2015 році місто отримувало 280 тис грн, то у 2017 - місце можна було купити за мільйон", - заявив Кличко.

"Минулого року 60% всіх інвестицій, які зайшли в країну, "осіли" у столиці. Відкриття у 2018 році в Києві представництва IKEA стане добрим знаком для інвесторів", - переконаний мер.

"Зустрічаючись з інвесторами, я представляю себе всім інвесторам: я готовий працювати бодігардом для ваших інвестицій, для вашого бізнесу, я - 24 години 7 днів на тиждень на роботі, і я готовий вам допомагати. І це працює", - запевнив він.