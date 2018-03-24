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Кличко рассказал немцам о своих политических амбициях

Суббота, 24 марта 2018, 01:06
Кличко рассказал немцам о своих политических амбициях

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что размышляет о предстоящих президентских выборах, но сначала обязан выполнить все, что обещал киевлянам.

Об этом он сказал в Берлине на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", передает "Укринформ".

"Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал. Каждый имеет политические амбиции, но к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте", - подчеркнул Кличко.

"Люди будут говорить, что я обещал очень много, а потом сказал: мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я должен свои персональные перспективы реализовать на другом месте. У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", - отметил мэр Киева.

Кроме этого, политик рассказал об экономической ситуации в Киеве. По его словам, за 3 года городской бюджет был удвоен, а долг - вдвое сокращен.

"После "войны" с киосками каждый торговец теперь платит в казну: если в 2015 году город получал 280 тыс. грн, то в 2017 - место можно было купить за миллион", - заявил Кличко.

"В прошлом году 60% всех инвестиций, которые зашли в страну, "осели" в столице. Открытие в 2018 году в Киеве представительства IKEA станет хорошим знаком для инвесторов", - убежден мэр.

"Встречаясь с инвесторами, я представляю себя всем инвесторам: я готов работать бодигардом для ваших инвестиций, для вашего бизнеса, я - 24 часа 7 дней в неделю на работе, и я готов вам помогать. И это работает", - заверил он.

Темы: Виталий Кличковиборы
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