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Доба в АТО: 3 обстріли, бойовики застосували міномети

Субота, 24 березня 2018, 05:14
Доба в АТО: 3 обстріли, бойовики застосували міномети

За минулу добу, 23 березня, бойовики 3 рази порушили перемир'я - постраждалих немає.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Унаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у звіті.

Близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки. 

На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Українська правда

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Теми: АТО
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