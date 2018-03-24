Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы

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Суббота, 24 марта 2018, 06:14

За прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили перемирие - пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. По населенному пункту противник выпустил шесть мин. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в отчете.

Около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО возле Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Украинская правда

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Темы: АТО
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