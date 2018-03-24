Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы
Суббота, 24 марта 2018, 05:14
За прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили перемирие - пострадавших нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. По населенному пункту противник выпустил шесть мин. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в отчете.
Около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО возле Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки.
На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
Украинская правда