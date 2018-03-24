"Північний потік-2" збільшить залежність Європи від РФ - євродепутат

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Субота, 24 березня 2018, 07:27

Депутат Європарламенту від Німеччини Ельмар Брок не розуміє позицію уряду ФРН, який заявляє, що проект "Північний потік 2" є суто економічним.

Про це він заявив під час панельної дискусії "Україна: в полоні кризи?" у Берліні, передає "Укрінформ".

"Газ - не просто енергія, він став стратегічною зброєю. І ось коли Путін тримає енергію і політику в одних своїх руках, ми говоримо: це суто економічне питання. Путін сміється над цим", – наголосив Брок.

"Політики у берлінських урядових кварталах повинні зрозуміти, що "Газпром" вже займає 35-40% ринку в Європі із зростаючою тенденцією. Також "Газпрому" дозволяють робити те, що не дозволено європейським підприємствам – бути виробником, власником трубопроводу і постачальником", – підкреслив євродепутат.

"Саме тому Єврокомісія зараз намагається зробити так, щоб російська компанія почала підкорятися правилам, які діють для європейських партнерів", – пояснив він.

"Європа вже залежить від російського газу на 37%, і ця залежність стане ще більшою, орієнтовно – до 45%.Такі країни як Україна, Польща та інші будуть відключені, і ми будемо змушені перенаправляти газ "Газпрому", який заходить в Німеччину, у ці країни. Але це ж божевілля!", – переконаний Брок.

Як відомо, Комітет Європарламенту з питань промисловості та енергетики підтримав у середу зміни до газової директиви ЄС, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2".

Прихильники "Північного потоку-2", серед яких Німеччина, вважають трубопровід комерційним проектом, та виступають проти спроб заблокувати проект, якими вони вважають схвалення змін до Третьої газової директиви ЄС.

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Теми: газ Путін Росія Європарламент
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