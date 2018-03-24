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"Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от РФ - евродепутат

Суббота, 24 марта 2018, 06:27

Депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок не понимает позицию правительства ФРГ, которое заявляет, что проект "Северный поток 2" является только экономическим.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?" в Берлине, передает "Укринформ".

"Газ - не просто энергия, он стал стратегическим оружием. И вот когда Путин держит энергию и политику в одних своих руках, мы говорим: это чисто экономический вопрос. Путин смеется над этим",  отметил Брок.

"Политики в берлинских правительственных кварталах должны понять, что "Газпром" уже занимает 35-40% рынка в Европе с возрастающей тенденцией. Также "Газпрому" позволяют делать то, что не разрешено европейским предприятиям- быть производителем, владельцем трубопровода и поставщиком",  подчеркнул евродепутат.

"Именно поэтому Еврокомиссия сейчас пытается сделать так, чтобы российская компания начала подчиняться правилам, которые действуют для европейских партнеров",  пояснил он.

"Европа уже зависит от российского газа на 37%, и эта зависимость станет еще больше, ориентировочно  до 45% .Такие страны как Украина, Польша и другие будут отключены, и мы будем вынуждены перенаправлять газ "Газпрома", который входит в Германию, в эти страны. Но это же безумие!",  убежден Брок.

Как известно, комитет Европарламента по вопросам промышленности и энергетики поддержал в среду изменения в газовую директиву ЕС, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".

Сторонники "Северного потока-2", среди которых Германия, считают трубопровод комерческим проектом и выстпают против попыток заблокировать проект, которыми они считают внесение изменений в Третью газовую директиву ЕС.

Темы: газПутинРосcияЕвропарламент
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