"Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от РФ - евродепутат
Депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок не понимает позицию правительства ФРГ, которое заявляет, что проект "Северный поток 2" является только экономическим.
Об этом он заявил во время панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?" в Берлине, передает "Укринформ".
"Газ - не просто энергия, он стал стратегическим оружием. И вот когда Путин держит энергию и политику в одних своих руках, мы говорим: это чисто экономический вопрос. Путин смеется над этим", – отметил Брок.
"Политики в берлинских правительственных кварталах должны понять, что "Газпром" уже занимает 35-40% рынка в Европе с возрастающей тенденцией. Также "Газпрому" позволяют делать то, что не разрешено европейским предприятиям–- быть производителем, владельцем трубопровода и поставщиком", – подчеркнул евродепутат.
"Именно поэтому Еврокомиссия сейчас пытается сделать так, чтобы российская компания начала подчиняться правилам, которые действуют для европейских партнеров", – пояснил он.
"Европа уже зависит от российского газа на 37%, и эта зависимость станет еще больше, ориентировочно – до 45% .Такие страны как Украина, Польша и другие будут отключены, и мы будем вынуждены перенаправлять газ "Газпрома", который входит в Германию, в эти страны. Но это же безумие!", – убежден Брок.
Как известно, комитет Европарламента по вопросам промышленности и энергетики поддержал в среду изменения в газовую директиву ЕС, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".
Сторонники "Северного потока-2", среди которых Германия, считают трубопровод комерческим проектом и выстпают против попыток заблокировать проект, которыми они считают внесение изменений в Третью газовую директиву ЕС.