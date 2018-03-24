Французькі вертольоти поповнять парк мобільної гелікоптерної служби - Аваков

Україна підписала угоду про закупівлю у Франції 55 гелікоптерів компанії "Airbus Helicopters".

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у своїй колонці на УП.

"Разом з нашими Mi-8, Airbus Helicopters – в рамках сучасного сервіса мобільної гелікоптерної служби будуть виконувати завдання НПУ, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацгвардії", - зазначив Аваков.

Глава МВС додав, що цьогоріч Україна розраховує отримати перші 4 гелікоптери для нової служби реагування, у т.ч. медичні та рятувальні. Зокрема йдеться про моделі Airbus Helicopters Н145, Н125 та Н225.

Як відомо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном заявляв, що Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти для потреб рятувальників.

У поточному році вертольоти надійдуть до ДСНС, у т.ч. медичний для евакуації поранених і рятувальний.