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Французские вертолеты пополнят парк мобильной вертолетной службы - Аваков

Суббота, 24 марта 2018, 07:27

Украина подписала соглашение о закупке у Франции 55 вертолетов компании "Airbus Helicopters".

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своей колонке на УП.

"Вместе с нашими Mи-8, Airbus Helicopters - в рамках современного сервиса мобильной вертолетной службы будут выполнять задачи НПУ, ГосЧС, Госпогранслужбы и Нацгвардии", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что в этом году Украина рассчитывает получить первые 4 вертолета для новой службы реагирования, в т.ч. медицинские и спасательные. В частности, речь идет о моделях Airbus Helicopters Н145, Н125 и Н225. 

Как известно, ранее глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом заявлял, что Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты для нужд спасателей.

В текущем году вертолеты поступят в распоряжение ГосЧС, в т.ч. медицинский для эвакуации раненых и спасательный.

Украинская правда
Темы: полицияНацгвардияГСЧСАваков
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