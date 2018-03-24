Французские вертолеты пополнят парк мобильной вертолетной службы - Аваков

Украина подписала соглашение о закупке у Франции 55 вертолетов компании "Airbus Helicopters".

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своей колонке на УП.

"Вместе с нашими Mи-8, Airbus Helicopters - в рамках современного сервиса мобильной вертолетной службы будут выполнять задачи НПУ, ГосЧС, Госпогранслужбы и Нацгвардии", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что в этом году Украина рассчитывает получить первые 4 вертолета для новой службы реагирования, в т.ч. медицинские и спасательные вертолеты.

Как известно, ранее глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом заявлял, что Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты для нужд спасателей.

В текущем году вертолеты поступят в распоряжение ГосЧС, в т.ч. медицинский для эвакуации раненых и спасательный.