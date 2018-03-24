У Києві міська електричка змінить розклад через перехід на літній час
Субота, 24 березня 2018, 07:54
З 25 березня розклад руху міських електропоїздів буде змінено через перехід на літній час та переведення годинників на 1 годину вперед.
Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Київпастранс".
З новим розкладом руху на маршрутах електрички за напрямком "Дарниця - Київ-Петрівка - Київ-Пасажирський - Дарниця" та зворотньо можна ознайомитись на усіх зупинках міської електрички та сайті КП "Київпастранс".
Як відомо, у 2018 році перехід з зимового на літній час відбудеться в ніч на 25 березня о 3:00.
Українська правда