У Києві міська електричка змінить розклад через перехід на літній час

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Субота, 24 березня 2018, 08:54

З 25 березня розклад руху міських електропоїздів буде змінено через перехід на літній час та переведення годинників на 1 годину вперед.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Київпастранс".

З новим розкладом руху на маршрутах електрички за напрямком "Дарниця - Київ-Петрівка - Київ-Пасажирський - Дарниця" та зворотньо можна ознайомитись на усіх зупинках міської електрички та сайті КП "Київпастранс".

Як відомо, у 2018 році перехід з зимового на літній час відбудеться в ніч на 25 березня о 3:00. 

Українська правда
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Теми: Київ транспорт
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