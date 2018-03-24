В Киеве городская электричка сменит расписание из-за перехода на летнее время

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Суббота, 24 марта 2018, 08:54

С 25 марта расписание движения городских электропоездов будет изменено из-за перехода на летнее время и перевод часов на 1 час вперед.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

С новым расписанием движения на маршрутах электрички по направлению "Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница" и обратно можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и сайте КП "Киевпастранс".

Как известно, в 2018 году переход с зимнего на летнее время состоится в ночь на 25 марта в 3:00. 

Украинская правда
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Темы: Киев транспорт
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