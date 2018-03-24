Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве городская электричка сменит расписание из-за перехода на летнее время

Суббота, 24 марта 2018, 07:54

С 25 марта расписание движения городских электропоездов будет изменено из-за перехода на летнее время и перевод часов на 1 час вперед.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

С новым расписанием движения на маршрутах электрички по направлению "Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница" и обратно можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и сайте КП "Киевпастранс".

Как известно, в 2018 году переход с зимнего на летнее время состоится в ночь на 25 марта в 3:00. 

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
Кличко просит не допустить на День независимости массовых мероприятий "зрелищного характера"
В Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных
В Киеве на неделю перекроют Крещатик
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: