У суботу обмежать рух транспорту двома мостами у Києві

24 березня у Києві рух транспорту Північним і Південним мостами частково обмежать через ремонт.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Зокрема, рух буде обмежено з 10:00 до 16:00 – Північним (Московським) мостом і мостом через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина, з 14:00 до 20:00 – Південним мостом у напрямку центра міста.

З 14:00 до 20:00 обмеження руху планується мостом Метро через Русанівську протоку у напрямку центра міста.