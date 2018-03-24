У суботу обмежать рух транспорту двома мостами у Києві
24 березня у Києві рух транспорту Північним і Південним мостами частково обмежать через ремонт.
Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані КК "Київавтодор".
Зокрема, рух буде обмежено з 10:00 до 16:00 – Північним (Московським) мостом і мостом через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина, з 14:00 до 20:00 – Південним мостом у напрямку центра міста.
З 14:00 до 20:00 обмеження руху планується мостом Метро через Русанівську протоку у напрямку центра міста.