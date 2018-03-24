У суботу обмежать рух транспорту двома мостами у Києві

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Субота, 24 березня 2018, 08:59

24 березня у Києві рух транспорту Північним і Південним мостами частково обмежать через ремонт.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Зокрема, рух буде обмежено з 10:00 до 16:00 – Північним (Московським) мостом і мостом через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина, з 14:00 до 20:00 – Південним мостом у напрямку центра міста.

З 14:00 до 20:00  обмеження руху планується мостом Метро через Русанівську протоку у напрямку центра міста.

Українська правда
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Теми: Київ транспорт
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