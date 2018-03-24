В субботу ограничат движение транспорта на двух мостах в Киеве
Суббота, 24 марта 2018, 07:59
24 марта в Киеве движение транспорта по Северному и Южному мостам частично ограничат из-за ремонта.
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
В частности, движение будет ограничено с 10:00 до 16:00 по Северному (Московскому) мосту и мосту через р.Десенка в направлении жилмассива Троещина, с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города.
С 14:00 до 20:00 ограничение движения планируется по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.
Украинская правда