В субботу ограничат движение транспорта на двух мостах в Киеве

24 марта в Киеве движение транспорта по Северному и Южному мостам частично ограничат из-за ремонта.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В частности, движение будет ограничено с 10:00 до 16:00 по Северному (Московскому) мосту и мосту через р.Десенка в направлении жилмассива Троещина, с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города.

С 14:00 до 20:00 ограничение движения планируется по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.