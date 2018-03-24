Військова прокуратура Центрального регіону затримала службовця Секретаріату Кабміну під час отримання хабаря.

Як повідомили у прокуратурі, держслужбовця Р. було викрито на хабарі у 1000 доларів під час невідкладних слідчих дій 23 березня.

Затриманий обіймав посаду головного спеціаліста з питань технічного регулювання, промисловості, оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Управління з питань технічного регулювання та промисловості Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату КМУ.

"Підозрюваний одержав хабар за вплив на керівництво ГУ майна та ресурсів Міноборони України, щоб останнє не створювало перешкод у діяльності Комісії з питань ліквідації та реорганізації державних підприємств МО", - повідомили у прокуратурі.

Фото - прес-служба військової прокуратури Центрального регіону

Держслужбовцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.369-2 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на його майно.

Санкція статті карається штрафом від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.