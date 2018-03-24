Прокуратура: Служащего секретариата Кабмина разоблачили на взятке

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Суббота, 24 марта 2018, 11:57

Военная прокуратура Центрального региона задержала служащего Секретариата Кабмина при получении взятки.

Как сообщили в прокуратуре, госслужащего Р. разоблачили на взятке в 1000 долларов в ходе неотложных следственных действий 23 марта.

Задержанный занимал должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата КМУ.

"Подозреваемый получил взятку за оказание влияния на руководство ГУ имущества и ресурсов Минобороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО", - сообщили в прокуратуре.

 
 
Фото - пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона 

Госслужащему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество.

Санкция статьи карается штрафом от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Украинская правда
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Темы: Кабинет министров взятка прокуратура
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