Рух трасою Київ-Харків перекривали через "мінування"

У Бориспільському районі Київської області на трасі Київ - Харків тимчасово перекривали автомобільний рух через виявлений предмет у пакеті.

Про це 24 березня повідомили у ГУ Нацполіції у Київській області.

Повідомлення про виявлення невідомого предмету на трасі близь Борисполя надійшло правоохоронцям близько 9:00 у суботу.

"Для перевірки інформації за вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції Бориспільського відділу поліції. На місці події поліцейські виявили пакет зі вмістом невідомого походження, що був прикріплений до дорожнього знаку", - зазначили у поліції.

Знахідку було вилучено та направлено на проведення експертизи. Наразі поліцейські проводять усі необхідні заходи.

Наразі рух автотранспорту відновлено.

Що саме було у виявленому пакеті, не уточнюється.