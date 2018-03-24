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Рух трасою Київ-Харків перекривали через "мінування"

Субота, 24 березня 2018, 12:31

У Бориспільському районі Київської області на трасі Київ - Харків тимчасово перекривали автомобільний рух через виявлений предмет у пакеті.

Про це 24 березня повідомили  у ГУ Нацполіції у Київській області.

Повідомлення про виявлення невідомого предмету на трасі біля Борисполя надійшло правоохоронцям близько 9:00 у суботу.

"Для перевірки інформації за вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції Бориспільського відділу поліції. На місці події поліцейські виявили пакет зі вмістом невідомого походження, що був прикріплений до дорожнього знаку", - зазначили у поліції.

Знахідку було вилучено та направлено на проведення експертизи. Наразі поліцейські проводять усі необхідні заходи.

Наразі рух автотранспорту відновлено. 

Що саме було у виявленому пакеті, не уточнюється. 

 

Теми: дорогиполіціянадзвичайна подія
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