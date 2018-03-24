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Движение на трассе Киев-Харьков перекрывали из-за "минирования"

Суббота, 24 марта 2018, 12:31

В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев – Харьков временно перекрывали автомобильное движение из-за обнаруженного предмета в пакете.

Об этом 24 марта сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

Сообщение об обнаружении неизвестного предмета на трассе возле Борисполя поступило правоохранителям около 9:00 в субботу.

"Для проверки информации по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. На месте события полицейские обнаружили пакет с содержанием неизвестного происхождения, который был прикреплен к дорожному знаку", - отметили в полиции.

Находка была изъята и направлена ​​на проведение экспертизы. В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия.

Движение автотранспорта на трассе восстановлено.

Что именно было в обнаруженном пакете, не уточняется.

 

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Темы: дорогиполициячрезвычайное происшествие
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